يخت عملاق جديد يُسمى (بيغاسوس) وهو (الحصان الطائر) صممه مهندس اليخوت الشهير جوزي

يخت عملاق جديد يُسمى (بيغاسوس) وهو (الحصان الطائر) صممه مهندس اليخوت الشهير جوزيف فواكيس.

اليخت جسمه الخارجي مغطى بالكامل بالمرايا ليعكس البحر والسماء، ما يجعله خفيا في عرض البحر، لمنح من على متنه الخصوصية والسرية التامة، ويبلغ طوله 88 مترا.

اليخت يعد أول مركبة مطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في العالم، وبفضل تصميمه سيكون خفيًا وصديقًا للبيئة.

اليخت يحتوي على ألواح شمسية مدمجة في الزجاج العاكس، قادرة على مد اليخت بالطاقة، وبالتحديد مولد يستخرج الهيدروجين من ماء البحر لتخزينه في بطاريات. #ليبيا_برس









2023-02-03 10:21:59

1675419719