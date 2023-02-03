الحبيب الأمين: النواب والدولة عصابتان تحركهما دول خارجية ولا يمثلان الإرادة الشع

الحبيب الأمين: النواب والدولة عصابتان تحركهما دول خارجية ولا يمثلان الإرادة الشعبية.

– عصابة عقيلة تتبع مجموعة دول تدير هذه المنصة في إطار غدارة الصراع والنفوذ في ليبيا.

– المنصة الثانية هي عصابة المشري والمرتزقين بعضوية المجلس وباعة الأصوات.

– العصاباتان لا تريدان الانتخابات ولا القاعدة الدستورية وتلعبان بالشعب الليبي وفق إرادة دولية تحركهم للبقاء في مناصبهم.

– الأجسام السيادية هي أيضا كيانات منتهية الشرعية بحكم انتهاء مددها القانونية وهي أيضا أجسام فاسدة.

– إصلاح الدولة الليبية يتتطلب إزالة هذه الأجسام الفاسدة التي أصبحت في نظر العالم تمثل أشخاصًا. #ليبيا_برس

2023-02-03 14:00:05

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