الحبيب الأمين: النواب والدولة عصابتان تحركهما دول خارجية ولا يمثلان الإرادة الشع

الحبيب الأمين: النواب والدولة عصابتان تحركهما دول خارجية ولا يمثلان الإرادة الشعبية.
– عصابة عقيلة تتبع مجموعة دول تدير هذه المنصة في إطار غدارة الصراع والنفوذ في ليبيا.
– المنصة الثانية هي عصابة المشري والمرتزقين بعضوية المجلس وباعة الأصوات.
– العصاباتان لا تريدان الانتخابات ولا القاعدة الدستورية وتلعبان بالشعب الليبي وفق إرادة دولية تحركهم للبقاء في مناصبهم.
– الأجسام السيادية هي أيضا كيانات منتهية الشرعية بحكم انتهاء مددها القانونية وهي أيضا أجسام فاسدة.
– إصلاح الدولة الليبية يتتطلب إزالة هذه الأجسام الفاسدة التي أصبحت في نظر العالم تمثل أشخاصًا. #ليبيا_برس
2023-02-03 14:00:05
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