صور | بعد منعهم الأسبوع الماضي من دخول #الجزائر .. عائلات ليبية تواصل رحلة جماع

صور | بعد منعهم الأسبوع الماضي من دخول #الجزائر .. عائلات ليبية تواصل رحلة جماعية في مناطق أقصى شمال غرب #تونس للسياحة و الاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة لما تبقى من أيام العطلة . #ليبيا #المرصد 📸 : محمد اجحيدر









