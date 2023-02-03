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صور | بعد منعهم الأسبوع الماضي من دخول #الجزائر .. عائلات ليبية تواصل رحلة جماع

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد منعهم الأسبوع الماضي من دخول #الجزائر .. عائلات ليبية تواصل رحلة جماعية في مناطق أقصى شمال غرب #تونس للسياحة و الاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة لما تبقى من أيام العطلة . #ليبيا #المرصد 📸 : محمد اجحيدر





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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