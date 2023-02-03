بالمستندات… مصرف الادّخار يُوضّح إجراءات الحصول على قروض الإسكان الشبابي

أصدر مصرف الادّخار والاستثمار العقاري توضيحًا بالمستندات المطلوبة من المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مايو من العام الماضي 2022.

وأوضح المصرف عبر صفحته على “فيسبوك” أنه على كل مستفيد من المبادرة أن يُقدّم شهادة عقار باسمه، أو عقد ناقل للملكيّة مصدّق عليه من مُحرّر عقود للمكان محل التصرّف لصالحه.

كما طلب من كل مستفيد تقديم شهادة مرتب حديثة له ولضامنيه في القرض، مع تعهّد جهات عملهم بعد تغيير أو نقل الحساب إلا بعد الرجوع إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إضافة إلى تقديم شهادة بالوضع العائلي صادرة من السجل المدني، وإقرار وتعهد بتنفيذ الالتزامات، وإقرار بعدم الحصول على قرض أو مسكن في السابق.

وأشار مصرف الادخار والاستثمار إلى أنه على المستفيد أيضا، توفير خريطة بناء، ورسم هندسي لموقع العقار مُبيّنًا عليه إحداثيات الموقع محل البناء، وفي حالة البناء على سطح مسكن قائم على المستفيد أن يُقدّم تقريرًا فنيًّا يُبيّن حالة الوحدة السكنية ويثبت أنها لائقة للبناء، إلى جانب إفادة بالإقامة من السجل المدني، وأخرى برقم الحساب للمستفيد والضامنين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة عبدالحميد الدبيبة، قد أعلن مساء الجمعة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مُهنّئًا المستفيدين من الدفعة الأولى من المبادرة، والذين يبلغ عددهم 25 ألف شخص.