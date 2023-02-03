سكاي نيوز عربية: التنافس الإيطالي الفرنسي قائم منذ سنوات على الاستفادة من مصادر النفط والغاز الليبية لكن إيطاليا اليوم في وضع أقوى.

– حرب النفوذ الإيطالي الفرنسي في ليبيا قديمة جدا وتتجدد كل فترة بحسب الظروف.

– مع تعرض أوروبا لأقسى أزمة طاقة بعد فك الارتباط مع روسيا بدأت عيون الطليان والفرنسيين تبحث عن مصادر بديلة.

– ليبيا من أهم وأولى هذه المصادر البديلة بأرضها الغنية ورغبتها بزيادة الإنتاج وضمان وجود شركاء أجانب.

– هناك مساحات شاسعة من الأراضي الليبية لم تستكشف بعد على الرغم من وجود بعض المسوحات تفيد بوجود احتياطيات للنفط والغاز فيها.

– شركة إيني الإيطالية استطاعت أن تقتنص حصة الأسد بتوقيعها اتفاقية مع الوطنية للنفط الليبية لمدة 25 عاماً.

– إيني سعت لتعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية.

– هذه الاتفاقية أظهرت تراجع دور توتال الفرنسية التي تمتلك حصصا في عدد من حقول النفط المهمة في ليبيا بما في ذلك حقلا الواحة والشرارة.

– رئيسة وزراء إيطاليا أدركت أهمية الشريك الليبي في تحقيق أحلام إيطاليا بضمان استمرارية تدفق النفط والغاز.

– هناك هدف إيطالي بأن تصبح روما مركزًا لاستيراد وتخزين مصادر الطاقة الواردة من إفريقيا وإعادة توزيعها للجيران الأوروبيين.

– رغم ادعاء فرنسا وليبيا أنه ليس من مصلحتهما استمرار حالة الفوضى في ليبيا فإن كلاً منهما يتبع استراتيجية مختلفة.

– إيطاليا تنتقد سياسات فرنسا في إفريقيا واستغلالها للموارد الطبيعية والخام بشكل غير عادل ما كان له أثر في زيادة الهجرة الإفريقية باتجاه أوروبا.

– ميلوني أصبحت في مواجهة ماكرون الذي بدوره يحاول أن يجعل من فرنسا مركز استقطاب لغاز ونفط شمال إفريقيا.

– التنافس الفرنسي الإيطالي سيسمح لليبيا بتحسين شروطها التفاوضيّة إلا أنه في بعض الأحيان يعقد المشهد. #ليبيا_برس

2023-02-03 17:00:57

1675443657