المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح ‏البكوش: مجلس الدولة أصبح ي

المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح ‏البكوش: مجلس الدولة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على ثورة 17 فبراير ومبادئ الدولة المدنية والذهاب للانتخابات.

– لابد وأن نغلق مجلس الدولة بالاعتصامات حيث بات يمثل خطرًا حقيقيًا على حلم الليبيين في دولة مدنية.

– لابد أن نتذكر أن النواب والدولة مسؤولين عن 9 حكومات من ضمن 11 حكومة شكلت في ليبيا منذ 2011.

– إلى متى سيظل يستغفلنا الأفاقين ونجلس لننتظر باثيلي ونورلاند أو السفيرة البريطانية لإنقاذنا.

– غسان سلامة قال في 2018 قال إن هذين الجسمين يعتبران الانتخابات تهديدًا وسيقاومان بكل الوسائل.

– ويليامز قالت إن شرعيتهما انتهت ويلعبان لعبة الكراسي الموسيقية وباثيلي هددهما حال عدم إيجاد قاعدة دستورية باللجوء لآلية أخرى.

– نحن نعلم أعضاء مجلس الدولة الذين يقودون مثل هذه التحركات وهم قاطنون في طرابلس. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-02-03 19:58:25

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