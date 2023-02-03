صور|| الوطنية للنفط تعقد ملتقى دعم قطاع النفط والغاز في #اسطنبول بحضور بن قدارة والكبير والمبروك.
المؤسسة: خالد المبروك وزير مالية الدبيبة أكد دعم الحكومة لتفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة إنتاج النفط والغاز.
– بن قدارة أشاد بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية.
– بن قدارة أشاد بدور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشات النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية.
– الكبير أكد أن وجود خطة للمؤسسة تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة ووجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع. #ليبيا_برس
2023-02-03 20:25:57
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