ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بأنهم يدعمون جهود المؤسسة الوطنية ل

ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بأنهم يدعمون جهود المؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة الإنتاج الخام من النفط والغاز، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات وإبرام أخرى جديدة، وذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، وبمشاركة المصرف المركزي، وأكد الكبير، على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بقطاع النفط.

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