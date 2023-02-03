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ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بأنهم يدعمون جهود المؤسسة الوطنية ل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بأنهم يدعمون جهود المؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة الإنتاج الخام من النفط والغاز، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات وإبرام أخرى جديدة، وذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، وبمشاركة المصرف المركزي، وأكد الكبير، على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح عن كافة المصروفات الخاصة بقطاع النفط.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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