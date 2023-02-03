رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد عبدالحكيم حمزة: – المدعو الصادق الغريان

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد عبدالحكيم حمزة:

– المدعو الصادق الغرياني بات يقوم بدور خامنئي في ليبيا.

– السلطة الدينية لايجب أن يمنح لها كل هذا الدور الذي حوله الغرياني إلى دور سياسي بحث تدخل في عمل كل مؤسسات الدولة.

– ما علاقته بعقود توريد الدواء وما علاقته بالشأن السياسي وما علاقته بعمل المنظمات الدولية والأممية في ليبيا.

– ناهيك عن تورطه في التحريض على العنف والكراهية خ الدين على فئات ومكونات وشرائح عديده بالمجتمع.

– هذا الشخص بات يمثل خطر حقيقي على كيان وهيبة الدولة واستقلال مؤسساتها.

#ليبيا_25

2023-02-04 00:41:56

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