رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد عبدالحكيم حمزة: – المدعو الصادق الغريان

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد عبدالحكيم حمزة:
– المدعو الصادق الغرياني بات يقوم بدور خامنئي في ليبيا.
– السلطة الدينية لايجب أن يمنح لها كل هذا الدور الذي حوله الغرياني إلى دور سياسي بحث تدخل في عمل كل مؤسسات الدولة.
– ما علاقته بعقود توريد الدواء وما علاقته بالشأن السياسي وما علاقته بعمل المنظمات الدولية والأممية في ليبيا.
– ناهيك عن تورطه في التحريض على العنف والكراهية خ الدين على فئات ومكونات وشرائح عديده بالمجتمع.
– هذا الشخص بات يمثل خطر حقيقي على كيان وهيبة الدولة واستقلال مؤسساتها.
#ليبيا_25
2023-02-04 00:41:56
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