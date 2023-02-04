السفير السابق رمضان البحباح : – نحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية تسليم المواطن أبو ع

السفير السابق رمضان البحباح :

– نحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي إلى القضاء الأمريكي.

– تسليم مواطن ليبي في قضية سياسية تم تسويتها قانونًا بين ليبيا والولايات المتحدة، عار وخيبة وعمالة وخيانة وانحطاط أخلاقي، وتتضمن جرائم يعاقب عليها القانون.

– ما لم تتحرك السلطة القضائية الليبية بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات حيال هذه الجريمة، هذا يعني أننا فقدنا آدميتنا وأصبحنا كائنات ليس لها أي تعريف، عدا كونها مخلوقات تستحق الإبادة.

– الاعتراف الأمريكي باستلام أبو عجيلة لمحاكمته على أراضيها، يعني أن الإدارة الأمريكية تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.

– على المنظمات الحقوقية توثيق هذه الجريمة التي صدرت من دولة تدعي أنها مسؤولة، ولها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض أن يحفظ السلم والأمن الدوليين وأن يحرص على حماية المدنيين الليبيين بموجب قراراته.

– ماهي أسباب خطف مواطن ليبي من بيته وإيداعه السجون الأمريكية بتهمة تصنيع قنبلة قالوا إنها سبب إسقاط طائرة لوكربي منذ ما يقرب من 34 عامًا، في قضية أُغلقت بشكل نهائي بين ليبيا وأمريكا.

– مطالب واشنطن لن تتوقف على تسليم أبو عجيلة المريمي، وإنما سيطال العديد من المسؤولين الليبيين السابقين، سواء الذين مازالوا رهن الاعتقال، أو حتى عناصر أخرى في هذه القضية، التي أثيرت من جديد في مخالفة صريحة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

– لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاتفاقيات الدولية التي لا تحظى بأي احترام من طرف بعض الدول.

– العالم يتجه إلى لغة ومنطق القوة في إدارة العلاقات الدولية وفقًا لما يسمى النظام العالمي الجديد.

#ليبيا_24

2023-02-04 02:25:04

1675477504