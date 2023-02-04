وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية: حفتر لم يقدم تعهدات للأمريكان بخروج فاغنر لكنه طلب تأكيدات بأن #تركيا والميليشيات في غرب #ليبيا لن تهاجم قواته في #سرت.

– أكثر من 10 مسؤولين ليبيين وسودانيين ومصريين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أكدوا أن إدارة بايدن تعمل منذ شهور مع مصر والإمارات للضغط على حفتر لإنهاء علاقاته مع فاغنر.

– مالك شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين قال إن الدول الأفريقية يجب أن تكون حذرة من السياسة الأمريكية.

– بريغوجين قال نتابع عن كثب تحركات مدير وكالة المخابرات المركزية ونحاول الضغط على سلطات دول مختلفة.

– عقب زياراته في أفريقيا اعترف بيرنز بأنه كان قلقًا بشأن نفوذ فاغنر المتزايد في القارة.

– بيرنز وبلينكين دعيا حكومة السيسي للمساعدة في إقناع حفتر بإنهاء تعاملاته مع فاغنر.

– وجود فاغنر في ليبيا كان القضية الرئيسية في لقاء بيرنز بحفتر في مجمع الرجمة العسكري.

– منذ وقف إطلاق النار في عام 2020 تركزت أنشطة فاغنر حول المنشآت النفطية في وسط ليبيا.

– المسؤولين الأمريكيين طالبوا بسحب المرتزقة من المنشآت النفطية.

– #مصر طالبت حفتر بعدم تمركز فاغنر بالقرب من حدودها. #ليبيا_برس

2023-02-04 00:44:56

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