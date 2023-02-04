السفير السابق رمضان البحباح:

– تعليق التواصل من قبل مجلس الدولة مع مجلس النواب ليس كما يعتقد البعض بشأن قانون استحداث المحكمة الدستورية، لكن الحقيقة هي تدخلات خارجية لمنع هذا التواصل بشأن اختيار حكومة مصغرة تدير البلاد بدلًا من حكومة الدبيبة.

– تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مؤشر واضح بأن السيادة الليبية مصادرة وأن صاحب القرار فيها هم السفراء الأجانب.

– لاوجود للمسار السياسي في الواقع، وهناك فيتو خارجي عن أي تقارب بين الليبيين.

– التدخل الخارجي دوره إحداث صراعات وتعميق الخلافات بين الليبيين ليتسنى له إدارة الصراع من أجل الحفاظ على مصالحه التي لن تستمر في حال تقارب الليبيين وإقامة دولتهم المستقلة.

– مجلس النواب هُمش عنوة منذ بداية انتخابه وفرضت عليه الأجندة الخارجية التي قضت باعتماد مجلس الدولة الذي كان يمثل المؤتمر العام والذي يمثله تيار تنظيم الإخوان الإرهابي واعترف به في الصخيرات كسلطة تشريعية منافسة ومعارضة.

– مجلس النواب أفشل عنوة في كافة الاستحقاقات الوطنية التي تخدم مصالح الشعب المتمثلة في كافة القرارات والقوانين التي أصدرها.

– من هنا رفضت كافة الإجراءات التي اتخذها من قبل مجلس الدولة في كافة الاستحقاقات بناء على التعليمات والأوامر الخارجية التي صنعت المجلس الأعلى للدولة كسلطة تشريعية منافسة للبرلمان.

– هذا هو سبب استمرار حالة الصراع والتشظي التي شهدتها البلاد طيلة الفترة التي تلت انتخاب مجلس النواب.

#ليبيا_24

2023-02-04 02:33:12

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