بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 04 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 04 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكاثر للسحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة , مع نشاط للرياح شمالية نشطة وباردة على مناطق شمال شرق ليبيا يوم الغد .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ويوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، و ظهور ضباب أخر الليل وصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.

الرياح: شرقية إلى جنوبيه شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة احيانا .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر ليلا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وتشمل يوم الغد اغلب مناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على اغلب المناطق خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على حمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطه السرعة صباحا على بعض المناطق مما قد تسبب في أثارة الأثرية والرمال , تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 23)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:41)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:00).