عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: القوى الأجنبية والداخلية المُسبّبة للأزمة ترتبط ب

عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: القوى الأجنبية والداخلية المُسبّبة للأزمة ترتبط بعلاقات مع أطرف مسلّحة على الأرض، وأخرى سياسية في السلطة، وهو ما يحول دون الوصول إلى تفاهمات ليبية ليبية.

ــ لا يمكن التعويل على القبائل في قيادة أو تبنّي أيّ حل وطني لأزمة #ليبيا.

ــ القبائل الليبية في الشرق والوسط والجنوب الليبي هي تكتلات اجتماعية تؤثر سلبًا وإيجابًا في الواقع الليبي بالتنسيق مع قوى النفوذ السياسي والعسكري الموالية لها.

ــ تأثير القبائل يكون على إغلاق حقول النفط أو إصدار البيانات المساندة لطرف سياسي أو مؤسسة ما على حساب الآخر. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-04 09:38:22

1675503502