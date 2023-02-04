طالب 65 نائبا برلمانيا في خطاب موجه لرئاسة مجلس النواب، بتحديد موعد لعقد جلسة اس

طالب 65 نائبا برلمانيا في خطاب موجه لرئاسة مجلس النواب، بتحديد موعد لعقد جلسة استماع علنية لرئيس الحكومة الليبية المكلفة “فتحي باشاغا” لتوضيح سبب تعطل استلام حكومته لمهامها بالعاصمة طرابلس.

كما طالب النواب الـ65 بتعديل وزاري شامل لحكومة باشاغا لا يتعدى 15 وزارة حتى لا ترهق كاهل الدولة بالمصروفات الإضافية وأن تكون فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني في حكومة واحدة في عموم البلاد.

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