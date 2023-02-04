عميد بلدية #الأبيار، محمد ربيش: أوقفنا كشف القروض الخاصة بالبلدية، لعدم مطابقتها للشروط المطلوبة.

ــ فوجئنا أثناء توزيع القروض بأن هناك من لا ينطبق عليه الشروط الواردة مما أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان البلدية.

ــ طالبنا وزيرا الحكم المحلي والشباب بحكومة الدبيبة بتكليف لجنة محايدة تتولى القيام بأعمال الفرز.

ــ على اللجنة إجراء زيارات ميدانية، لتحديد الفئات التي يجب أن تتحصل على منحة القروض السكنية.

ــ توزيع القروض السكنية اختصاص أصيل لمصرف الادخار، الذي من شأنه أن يحدد الفئة الأكثر حاجة للقروض السكنية، بمشورة من هيئة الأوقاف العامة، وصندوق الزكاة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-04 14:23:46

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