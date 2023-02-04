صرحت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بأن ليس لها أ

صرحت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بأن ليس لها أي صلة بعملية اختيار المستفيدين من هذه القروض، وأضافت بأن هذه القوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات،

وأوضحت اللجنة بأن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد، وستُنشر فور ورودها منها، وفق قولها.

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