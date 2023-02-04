صور | المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يبحث مع عماد الطرابلسي وزير داخلية حكومة الد

صور | المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يبحث مع عماد الطرابلسي وزير داخلية حكومة الدبيبة دور الوزارة في أعمال لجنة 5+5 و ملف الهجرة غير الشرعية و حماية الحدود و مكافحة الجريمة المنظمة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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