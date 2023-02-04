باثيلي: عدد من النواب في #طرابلس اشترطوا توحيد المؤسسات للخروج من حالة الجمود ال

باثيلي: عدد من النواب في #طرابلس اشترطوا توحيد المؤسسات للخروج من حالة الجمود السياسي.

– شددتُ على ضرورة انخراط النواب والدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

– استمعت لوجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وأعربوا عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

– رحبت بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل وأن يستمروا في التصريح بقناعاتهم. #ليبيا_برس

2023-02-04 19:46:53

1675540013