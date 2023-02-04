رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني: تجاوز عقيلة والمشري بات قاب قوسي

رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني: تجاوز عقيلة والمشري بات قاب قوسين أو أدنى، وسيدخل البلاد في معادلات سياسية جديدة نحن في غنى عنها.

– كنّا نعلّق الآمال على لقاء عقيلة والمشري سواء في القاهرة أو في غيرها؛ لإيجاد الصيغة الدستورية الصالحة لإجراء انتخابات ناجحة.

– عقيلة والمشري لم ينجحا في وضع القاعدة الدستورية المطلوبة، وانشغلا بأمور كثيرة ليست من أولويات الشعب الليبي.

– النواب والدولة غير قادرين على الوصول إلى نتيجة مهمة ترعى اهتمام الليبيين بسبب عدم التوافق بين عقيلة والمشري.

– أداء عقيلة والمشري دون المستوى؛ فهما يفتحان ملفات جانبية مثل المناصب السيادية وغيرها.

– القضايا الأساسية تقوم على معادلات سياسية بين الأطراف، سواء في الداخل الليبي، أو على مستوى التوافق بين الدول الإقليمية خاصة تركيا ومصر.

– الليبيون ينتظرون نتائج التوافقات بين عقيلة والمشري والزمن أصبح حاسما، والعالم لا يستطيع أن ينتظر للأبد.

– اجتماع مجلس الدولة لمناقشة المناصب السيادية وتوزيع مقاعدها، أمر غير مُرضٍ وغير مقبول على الإطلاق.

– هذا ليس وقت الحديث عن المناصب السيادية؛ فنحن أمام استحقاق انتخابي ضخم في تاريخ ليبيا. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)

2023-02-04 21:27:37

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