ذكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بأن الموعد الانتخ

ذكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بأن الموعد الانتخابي هو أهم حدث يجب العمل عليه في ليبيا، وعلى مجلسي النواب والدولة التعاون بشكل إيجابي للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات، جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب للاطلاع على وجهات النظر بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام بحسب الحساب الرسمي لباتيلي.

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