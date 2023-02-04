صور | شركة الكهرباء تتسلم شحنة مكونة من 21 قطعة معدات جديدة تعاقدت عليها مع شركة سيمنس الألمانية ضمن الشحنات المخصصة لعمرة محطة شمال #بنغازي الجاري تنفيذها حالياً . #ليبيا #المرصد