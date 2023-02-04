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صور | شركة الكهرباء تتسلم شحنة مكونة من 21 قطعة معدات جديدة تعاقدت عليها مع شركة

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركة الكهرباء تتسلم شحنة مكونة من 21 قطعة معدات جديدة تعاقدت عليها مع شركة سيمنس الألمانية ضمن الشحنات المخصصة لعمرة محطة شمال #بنغازي الجاري تنفيذها حالياً . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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