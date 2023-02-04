بلدية #غريان تُكذب لجنة قروض سكن الدبيبة: لم يتم إبلاغنا بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها.

– لم يتم إعلامنا بأي معلومة تفيد المتقدمين بطلب القروض.

– لم يتم إبلاغنا بكيفية عمل اللجنة الرئيسية للمبادرة حتى بعد تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم المحلي.

– اللجنة العليا لم تتواصل معنا إلا لحضور حفل الاعلان بصيغة العمداء المتواجدين في #طرابلس.

– نطالب المسؤولين عن المبادرة بالتوضيح وإعلامنا بكل التفاصيل الهامة للمصداقية والشفافية المطلوبة.

– أحلنا 655 ملف للشباب و859 ملف للأسر المحتاجة باجمالي 1514 ملف للجنة العليا وفق الاشتراطات المطلوبة.

– نعمل جاهدين على احالة بقية الملفات خلال هذا الاسبوع لحوالي 6500 ملف بعد الفرز والتدقيق. #ليبيا_برس (بيان)

2023-02-04 22:38:02

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