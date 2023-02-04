المبعوث الأممي عبد الله باتيلي:

– التقيت اليوم في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراتي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

– عبرتُ عن ترحيبي بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل.

– كما أعربتُ عن أملي في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.

– كما شددتُ على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

#ليبيا_24

2023-02-04 19:36:43

1675539403