عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: سنصوّت على شاغلي المناصب السيادية يوم الإثن

عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: سنصوّت على شاغلي المناصب السيادية يوم الإثنين القادم.
– هذه الخطوة جادة ومهمة لحلحلة الجمود السياسي والانطلاق لتوحيد السلطة التنفيذية.
– سننطلق بعد هذه الخطوة لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية متزامنة.
– الحلّ الأقرب للوضع الحالي يبدأ بتوحيد السلطة التنفيذية وبعدها وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
– التسويف ليس في صالح #ليبيا ونأمل أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن العنف والتزوير. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-02-05 01:34:23
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