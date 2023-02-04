عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: سنصوّت على شاغلي المناصب السيادية يوم الإثن

عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: سنصوّت على شاغلي المناصب السيادية يوم الإثنين القادم.

– هذه الخطوة جادة ومهمة لحلحلة الجمود السياسي والانطلاق لتوحيد السلطة التنفيذية.

– سننطلق بعد هذه الخطوة لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية متزامنة.

– الحلّ الأقرب للوضع الحالي يبدأ بتوحيد السلطة التنفيذية وبعدها وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

– التسويف ليس في صالح #ليبيا ونأمل أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن العنف والتزوير. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-05 01:34:23

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