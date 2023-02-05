رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني: نحن مع الانتخابات مهما كانت الطر

رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني: نحن مع الانتخابات مهما كانت الطرق المؤدية لها، بشرط أن تكون انتخابات واثقة، وصحيحة، وناجحة، ولها قبول جماعي شامل بعد عقدها.

– مستعدون للانتخابات المقبلة ولدينا انتشار جيد في كل المدن والنواحي الليبية وآلياتنا الانتخابية مستعدة.

– نرجو أن تُجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ لأن آمال الليبيين مُعلّقة عليها والأوضاع العالمية تدعونا لإجرائها.

– إجراء الانتخابات وقبول نتائجها وتحقيق المصالحة سيدفع لمرحلة سياسية جديدة يترتب عليها الاستقرار العام في ليبيا.

– نرجو أن تكون الانتخابات وفق التواريخ التي توضع على الطاولة لكن الطاولة مليئة بتواريخ الانتخابات ولم نستطع أن نصل منها إلى نتيجة محققة.

– التوافق الداخلي والخارجي بين المعنيين بالشأن الليبي هو السبيل لإجراء الانتخابات بطريقة ناجحة.

– الدول الكبرى الآن معنية بشكل كبير بالشأن الليبي بحكم التحوّلات العالمية، والاحتياج إلى التعامل مع ليبيا كدولة مستقرة وموحدة.

– هذا الاتجاه العالمي في صالح الليبيين؛ لأن الجميع يدعم فكرة الدولة المستقرة والموحدة.

– يجب أن تتوحد الحكومتان لإجراء الانتخابات فالأصل أن تكون هناك حكومة واحدة.

– لا ينبغي أن يشغلنا موضوع الحكومتين عن مسارنا الانتخابي.

– المسار الانتخابي يتطلب منا أن نؤسس لهذه الانتخابات بقاعدة دستورية وقوانين انتخابية ناجحة وبمنظومة أمنية وأن نرعى التوافقات الأساسية بيننا.

– يجب أن ينتبه الجميع إلى أهمية المكون الحزبي في المعادلة السياسية الانتخابية القادمة، سواء في وضع القوانين الانتخابية، أو في التواجد الحزبي في مراكز الانتخاب.

– متفائلون بالاهتمام الدولي المتزايد والتواصل الإقليمي الأكثر إيجابية بضرورة الخروج من الأزمة عبر إجراء انتخابات ناجحة.

– بدون التوافق ووحدة المؤسسات فإننا لن نصل إلى أي نتيجة مهمة لا على مستوى التكتلات الداخلية، ولا على مستوى الشعب.

– تحقيق حالة الاستقرار يبدأ بالانتخابات، والجميع يعتقد أن عام 2023 هو العام الحاسم في تحقيق هذه المعادلة. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)

2023-02-05 00:34:49

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