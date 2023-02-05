بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 05 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 05 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر مع رياح قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على اغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 17)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق الساحلية وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، مع احتمال بسيط لهطول خفيف للثلج أخر هذه الليلة على مرتفعات ( سيدى الحمرى-القيقب-الفائدية- بلقس).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة هذا اليوم تصل سرعتها إلى (60) كم / ساعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 17)مْ, ولا تتجاوز (09) مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:42)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58)