نهلة فائز والدة الممثلة العراقية داليا فرهود: قوة تابعة لجهاز الردع ألقت القبض ع

نهلة فائز والدة الممثلة العراقية داليا فرهود: قوة تابعة لجهاز الردع ألقت القبض على ابنتي يوم الثلاثاء واقتادتها دون أمر من النيابة.

– القوات دخلت إلى غرفتها وفتشتها بالكامل ولم يجدوا أي شيء بداخلها وهي كانت خائفة جدًا.

– والدها تحدث مع قوات الأمن أن يأخذوه معها ورفضت القوات ولم يتمكن والدها من اللحاق بهم لأنهم كانوا يسيرون مسرعين بسيارتهم رباعية الدفع.

– علمنا منهم أنهم سيأخذونها إلى سجن معيتيقة.

ابنتي اتصلت بي بعد اختطافها بيوم وطمأنتني أنها بخير وأن المعاملة معها جيدة.

– ابنتي أخبرتني أنه يتم التحقيق معها ولم يثبت عليها أي شيء، وأنه سيتم عرضها على النيابة.

– منذ هذا الاتصال لم يحدث أي تواصل بيني وبين ابنتي.

– الخارجية العراقية تواصلت معنا وأرسلت برقية فورية إلى الخارجية الليبية لبحث المسألة، لكن لم يتواصل معنا أي من المسؤولين الليبيين حول الأمر.

– خرجت في مقطع فيديو أرفض الربط بين انتقاد الإعلامية غالية لابنتي باختطافها لأن فيديو انتقادها تزامن مع توقيت اختطافها.

– العديد من الصفحات الليبية رفضت نشر تكذيبي أو تكذيب الإعلامية غالية حول عدم تورطها بواقعة اختطافها.

– اتوجه للحكومة العراقية بنداء سريع للتدخل لإطلاق سراح ابنتي بأسرع وقت ممكن.

– أطالب بتدخل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني فورًا وبشكل مباشر للإفراج عنها فهي مواطنة عراقية. #ليبيا_برس (مداخلة هاتفية)

2023-02-05 12:20:42

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