بعد فشل اجتماعهم بكلية العلوم.. ثوار #الزنتان يلملمون شتاتهم بحضور ناكر ويُلقون بيان تحت اسم اتحاد ثوار #ليبيا.
البيان: نسعى لبناء أول جسم سياسي يضم جميع ثوار ليبيا من كافة المناطق والمدن الليبية.
– سيتم انتخاب رئيس لهذا الاتحاد بعد إتمام العمل على المكاتب قريبا.
– نطالب كل الكيانات والجماعات الأخرى التي تؤيد 17 فبراير، أن ينضموا لهذا الاتحاد وأن نكون صفا واحدا يعبر عن ثورة 17 فبراير وأهدافها.
– سنعمل مع الجميع دون استثناء وسنعتمد على الشورى والديمقراطية ودون إقصاء أو تهميش أو استئثار لمجموعة على أخرى.
– ما يمر به الوطن من انعدام الاستقرار منذ اندلاع الثورة حتى الآن، هو نتيجة عدم تنظيم الثوار لأنفسهم.
– الثوار لم يفكروا في توحيد كلمتهم والبناء من القاعدة وصولا إلى الرأس، بل فكروا في القمة مباشرة.
– ماحدث أفقد الثوار الشعبية في المدن والمناطق، وتلاشت كل المسميات والأجسام الضعيفة لعدم التمثيل السياسي والقانوني السليم.
– الثوار تداركوا الأمر في هذه المرحلة وقرروا تأسيس اتحادهم هذا.
– الثوار أدركوا الخطر نتيجة التدخلات السافرة من الدول الخارجية مما أدى للانسداد السياسي والحروب.
– مع فشل البعثة الأممية في إيجاد حلول كان لزاما على أحرار الثورة أخذ زمام المبادرة والاتحاد في كيان سياسي واحد، لتصحيح المسارات والانحرافات التي شوهت الثوار والثورة.
– سيكون لهذا الاتحاد أهداف واضحة، والتي تهدف في مجملها المحافظة على سيادة الدولة وإقامة دولة مدنية أساسها دستور توافقي يكفل الحقوق والحريات لكل الشعب الليبي.
– نريد ترسيخ أهداف ثورة 17 فبراير وإرساء العدل ونبذ الفوضى والتأكيد على بناء مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء على الفساد وتحقيق المصالحة الوطنية وفق قانون العدالة الانتقالية. #ليبيا_برس
2023-02-05 13:24:06
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