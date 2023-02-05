بعد فشل اجتماعهم بكلية العلوم.. ثوار #الزنتان يلملمون شتاتهم بحضور ناكر ويُلقون بيان تحت اسم اتحاد ثوار #ليبيا.

البيان: نسعى لبناء أول جسم سياسي يضم جميع ثوار ليبيا من كافة المناطق والمدن الليبية.

– سيتم انتخاب رئيس لهذا الاتحاد بعد إتمام العمل على المكاتب قريبا.

– نطالب كل الكيانات والجماعات الأخرى التي تؤيد 17 فبراير، أن ينضموا لهذا الاتحاد وأن نكون صفا واحدا يعبر عن ثورة 17 فبراير وأهدافها.

– سنعمل مع الجميع دون استثناء وسنعتمد على الشورى والديمقراطية ودون إقصاء أو تهميش أو استئثار لمجموعة على أخرى.

– ما يمر به الوطن من انعدام الاستقرار منذ اندلاع الثورة حتى الآن، هو نتيجة عدم تنظيم الثوار لأنفسهم.

– الثوار لم يفكروا في توحيد كلمتهم والبناء من القاعدة وصولا إلى الرأس، بل فكروا في القمة مباشرة.

– ماحدث أفقد الثوار الشعبية في المدن والمناطق، وتلاشت كل المسميات والأجسام الضعيفة لعدم التمثيل السياسي والقانوني السليم.

– الثوار تداركوا الأمر في هذه المرحلة وقرروا تأسيس اتحادهم هذا.

– الثوار أدركوا الخطر نتيجة التدخلات السافرة من الدول الخارجية مما أدى للانسداد السياسي والحروب.

– مع فشل البعثة الأممية في إيجاد حلول كان لزاما على أحرار الثورة أخذ زمام المبادرة والاتحاد في كيان سياسي واحد، لتصحيح المسارات والانحرافات التي شوهت الثوار والثورة.

– سيكون لهذا الاتحاد أهداف واضحة، والتي تهدف في مجملها المحافظة على سيادة الدولة وإقامة دولة مدنية أساسها دستور توافقي يكفل الحقوق والحريات لكل الشعب الليبي.

– نريد ترسيخ أهداف ثورة 17 فبراير وإرساء العدل ونبذ الفوضى والتأكيد على بناء مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء على الفساد وتحقيق المصالحة الوطنية وفق قانون العدالة الانتقالية. #ليبيا_برس

2023-02-05 13:24:06

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