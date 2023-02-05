رغم المخالفات ووقائع التزوير.. أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا ال

رغم المخالفات ووقائع التزوير.. أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الموازية يُمهل مصرف الادخار والاستثمار العقاري وإدارته 72 ساعة لصرف قروض الشباب.

حماد: ينبغي على مصرف الادخار إتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها.

– على المصرف تحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها.

– في حال عدم إنجازهم القروض سنحيل الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات التي تحملهم المسؤولية القانونية.

– غضضنا الطرف عن تجاوز مصرف الادخار، وانفراده بقرار صرف القروض دون الرجوع للجمعية العمومية للمصرف كون وزارة التخطيط هي رئيسة الجمعية.

– نغض الطرف عن التجاوز القانوني ونباركه طالما كان القائمون على البرنامج جادين في إقراض الشباب.

– لدينا تخوف بأن عملية القروض برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة يستغلها أحد أطراف الصراع السياسي. #ليبيا_برس (بيان)

2023-02-05 13:50:25

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