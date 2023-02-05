ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية، وبحسب الحساب الرسمي لحكومة الدبيبة، فقد أكد الدبيبة لباتيلي عمل حكومته على تجهيز أرضية مستقرة للوصول إلى الانتخابات بشكل سريع.

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