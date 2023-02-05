رصد اقتراب طائرة من طراز “داسو فالكون” ذات الرقم “9H-SSG” من #ليبيا قادمة من #اسطنبول، وكانت وجهتها مطار #ليون في #فرنسا.

ــ الطائرة اقتربت من مطارات #مصراتة و #معيتيقة و #زواة، ولكن لم تهبط فيهما، ثم هبطت في #مالطا.

ــ بعض المصادر أكدت أن الطائرة كانت تحمل الإرهابي شعبان هدية المعروف بـ”الشيخ أبو عبيدة الزاوي”، قادمًا من #تركيا.

ــ أرتال مسلحة خرجت منذ ساعات، من مدينة #الزاوية متجهة إلى زوارة لاستقبال “الزاوي” والرجوع به إلى المدينة.

ــ أبو عبيدة الزاوي كان من المفترض أن يصل مطار زوارة عبر مهبط مليتة على متن طائرة رحلة خاصة، وكان سيستقبلته مجموعة كبيرة من قيادات المنطقة الغربية.

ــ أبوعبيدة سيُعلن في اجتماع كبير في مسقط رأسه الحرشة عن مبادرة لتوحيد مجموعات المنطقة الغربية. #ليبيا_برس

2023-02-05 18:50:52

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