خاطب مكتب وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، وزير المالية، بشأن الالتزام بتنفيذ إجراءات زيادة مرتبات الجهات التابعة لقطاع الصحة، التي أنهت المطابقة النهائية. وبحسب الحساب الرسمي للصحة، فإن تقرير اللجنة أفاد بأنها تواصلت مع وزارة المالية، وجرى الاتفاق على استكمال تنفيذ باقي الجهات في شهر يناير 2023، دون الحصول على نتائج ملموسة.

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