عاجل

خاطب مكتب وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، وزير المالية، بشأن

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خاطب مكتب وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، وزير المالية، بشأن الالتزام بتنفيذ إجراءات زيادة مرتبات الجهات التابعة لقطاع الصحة، التي أنهت المطابقة النهائية. وبحسب الحساب الرسمي للصحة، فإن تقرير اللجنة أفاد بأنها تواصلت مع وزارة المالية، وجرى الاتفاق على استكمال تنفيذ باقي الجهات في شهر يناير 2023، دون الحصول على نتائج ملموسة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك