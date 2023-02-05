نجح الثنائي، أسامة بركوس، وعبد الباسط بلخير، من التأهل إلى ربع نهائي بطولة ملك ا

نجح الثنائي، أسامة بركوس، وعبد الباسط بلخير، من التأهل إلى ربع نهائي بطولة ملك المغرب الدولية للملاكمة، بعد تمكن بركوس من الإطاحة بالملاكم الغيني الحسن في وزن 80 كليو جراما، بينما خطف بلخير بطاقة الصعود إلى الدور ذاته، بالفوز على الملاكم السويسري سارمينتو في وزن 63 كليو جراما، في البطولة التي يشارك فيها منتخب ليبيا بـ5 ملاكمين.

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