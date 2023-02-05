عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي: الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكري

عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي: الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لا يزال قائمًا، ونتمنى أن يتم تجاوزه.

ــ نتمنى أن تكون خطوة مجلس الدولة بالتصويت على شاغلي المناصب السيادية، خطوة تبادل ثقة بين المجلسين.

ــ من أهم المناصب السيادية التي يجب تغيير رؤسائها، مصرف #ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية.

ــ طالبنا بمُسائلة فتحي باشاغا للاستفسار عن كيفية تشكيل لجنتي الدعم والطوارئ وإعمار #الكفرة، والآليات التي ستتبعها الحكومة لتمويل نفسها.

ــ قد يتم البت في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، خلال جلسة الغد الإثنين، لجاهزية كافة الأعضاء. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-06 00:07:03

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