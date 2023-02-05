وَزارة الداخلية بِالحكومة الليبية: – نَستغرب لقاء وَزير داخلية حكومة الوحدة مُن

وَزارة الداخلية بِالحكومة الليبية:

– نَستغرب لقاء وَزير داخلية حكومة الوحدة مُنتهية الولاية معَ الممثل الخاص للأمين العَام للأمم المتحدة عَن جاهزيّة وَزارة الداخلية؛ لِضمان أمن وَسلامة الاِنتخابات، وَقدّ تناولته بعض الصفحات وَالقنوات المحلية وَالدولية..

– نُذكر الجميع بِأنّ الحكومة مُنتهية الولاية لاتتجاوز نفُوذها وَمجال تحركها العَاصمة طرابلس وَبعض المناطق المُجاورة لهَا.

– الترويج إلى هذه الأخبار وَالسماح بِنشرها وَتداولها يفقدّ المصداقيِّة وَيُخالف واقع المشهد الليبي، وَمَاهو إلا تضليّل واضح.

– ينبغي أنّ لا ينطلي على البعثة الأممية التي نتمني لها النجاح فِي مساعيها لإجراء الاِنتخابات الرئاسية وَالبرلمانية التي أصبحت حُلم كل الشعب الليبي.

– على البعثة الأممية إحترام قرار مجلس الأمن بِشأنّ إنشائها وَتحديد مهامها بِمُمارسة الوساطة مِن خِلال مساعيها الحميدة للقيام بِمهامها المُكلفة بها.

#ليبيا_24.

2023-02-05 23:25:57

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