الدبيبة، خلال اجتماع لجنة الإسكان الشبابي: لا نتحمل أن يقع أي ظلم على المواطنين، لأن دورنا أن نساعد لا أن نظلم ولا أن نعطي شخص على حساب آخر.

ــ مبادرة الإسكان أشركت عدد من الأطراف للمساعدة في إنجاحها، ومنهم عمداء البلديات وبعض شيوخ الدين.

ــ توجد بعض الأخطاء في المبادرة ولكنها في حدود المقبول ويمكن معالجتها.

ــ بعض عمداء البلديات استغلوا الميزة التي أعطيناها لهم باختيار المستحقين باعتبارهم الأقرب لمواطنيهم وأعلم بالمستحقين.

ــ نسعى لمعرفة ما حدث حيث يقال إن بعض العمداء أدخلوا أكثر من شخص من أقاربهم.

ــ المبادرة مستمرة وسيكون لها مرحلة ثانية، وكان لابد أن نقوم بدورنا لخدمة المواطنين بعد الفراغ الكبير لسنوات في ملف الإسكان.

ــ نسعى للبدء في المرحلة الثانية سريعا ونعمل على أن تغطي الفراغ الذي تركته المرحلة الأولى.

ــ العمل في المبادرة تم من خلال منظومة إلكترونية وهذا حدث في حد ذاته، ولكن البعض لم يعرفوا كيف يتعاملون مع المنظومة. #ليبيا_برس

2023-02-06 00:35:11

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