خليفة المدغيو، عضو كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري: المبادرة المقدمة للبعثة الأممية تحاول تحريك المشهد نحو العملية الانتخابية بصورة حقيقية.

ــ الكتلة أكدت للمبعوث الأممي أن أغلب ما يتم تداوله بخصوص الانتخابات هي أمور وحلول عاطفية وليست واقعية.

ــ المبادرة ستُطرح للنقاش، وبعض بنودها قابل للرفض أو التعديل، والبعثة الأممية رحبت بشكل عام بالمقترح، وقدمت وعودًا بأنها ستدرس الفكرة وتناقشها.

ــ المبادرة تم التوافق عليها من كافة أعضاء كتلة التوافق الوطني في المجلس، الذين يصل عددهم لـ25 عضوًا.

ــ كتلة التوافق لا علاقة لها بأحزاب أو جماعات، إنما تمثل تشكلاً وطنيًا يحوي عدة توجهات، والقرارات فيها بالنقاش والتفاهم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-06 09:05:29

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