بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 06 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 06 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقي الأجواء باردة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما يكون الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الأربعاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية تنشط من مساء يوم الغد مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على اغلب المناطق وتقل سرعتها من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10- 15)مْ, ولا تتجاوز (08)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على غدامس والحمادة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:43)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:57).