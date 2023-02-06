قال المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، إنه تباحث، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس ال

قال المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، إنه تباحث، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وجدد التأكيد مرة أخرى على أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات، كما أخطر رئيسي المجلسين بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.

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