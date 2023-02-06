الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً و5385 مصا

⭕️ الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: ♦️ ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً ♦️ هذا الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939 ♦️ 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/w7emg

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