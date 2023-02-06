صور | قرى و أحياء سكنية كاملة ترزح بسكانها تحت الأنقاض في شمال #سوريا جراء الزلز

صور | قرى و أحياء سكنية كاملة ترزح بسكانها تحت الأنقاض في شمال #سوريا جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا و المصابين و تشريد مئات الآلاف من السكان . #ليبيا #المرصد
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