صور | قرى و أحياء سكنية كاملة ترزح بسكانها تحت الأنقاض في شمال #سوريا جراء الزلز

صور | قرى و أحياء سكنية كاملة ترزح بسكانها تحت الأنقاض في شمال #سوريا جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا و المصابين و تشريد مئات الآلاف من السكان . #ليبيا #المرصد