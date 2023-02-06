أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، قرار رقم 24 بش

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، قرار رقم 24 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العمومية لشركة الاتصالات النوعية، ونصّ القرار بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة الاتصالات النوعية، على أن يكون وزير الاتصالات والمعلوماتية رئيساً، ووزير الداخلية، ووزير الاستثمار، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ومدير عام إدارة التنظيم بالوزارة أعضاء .

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