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أعيان ومشايخ مدينة الزاوية والـ 103 تفض الاشتباكات بالمدينة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 🚨خبر | تدخل أعيان ومشايخ مدينة الزاوية والـ 103 وتم فض الاشتباكات التي اندلعت بين منطقة الشرفاء ومقر مكافحة الأر هـاب بقمودة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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