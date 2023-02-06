أعيان ومشايخ مدينة الزاوية والـ 103 تفض الاشتباكات بالمدينة

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
المنفي يعزي أردوغان #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #afrigatenews
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
المرشحون لشغل المناصب السيادية المخول بتسميتها مجلس الدولة. #ليبيا_24
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
سبعة مرشحين لمنصب نائب محافظ المصرف المركزي و7 لوكيل مكافحة الفساد
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / الوطن الليبية
الخطوط الجوية الليبية تنفي شائعات إفلاسها
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
أضف تعليقـك