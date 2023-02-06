الدبيبة يصدر تعليماته بإرسال فريق مكون من (55) فنيا من هيئة السلامة الوطنية وجها

الدبيبة يصدر تعليماته بإرسال فريق مكون من (55) فنيا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري. بالإضافة إلى عدد (4) كلاب تقصي الأثر للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب #تركيا والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض

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