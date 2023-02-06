النائب العام يجتمع بالطرابلسي لمناقشة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإ

النائب العام يجتمع بالطرابلسي لمناقشة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية، وفق بيان لداخلية الدبيبة.

البيان: الصور طالب بضرورة استيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم وعرضها على النيابة العامة والتزام الجهات الضبطية بمهام مأمور الضبط القضائي في عمليات الضبط والاحضار للمطلوبين.

البيان: الطرابلسي أعلن بحضور النائب العام انطلاق المرحلة الثانية من خطة عمل داخلية الدبيبة لدعم مديريات أمن طوق العاصمة “#الجفارة ، #جنزور، #النواحي_الأربع، #تاجوراء”. #ليبيا_برس

2023-02-06 20:43:13

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