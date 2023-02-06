المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: – ناقشت في بنغازي مع قائد “القيادة العامة” خليف

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي:

– ناقشت في بنغازي مع قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

– اتفقنا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بنّاء ودون تأخير، في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

– طلبتُ من حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنيتُ على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة.

– اتفقنا على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية تضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي منها.

#ليبيا_24

2023-02-06 21:55:16

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