اليونان تجدد الرغبة في مساعدة #تركيا على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر رئ

🔴 #اليونان تجدد الرغبة في مساعدة #تركيا على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر 🔴 رئيس وزراء اليونان: نضع كل قواتنا في تصرف تركيا 🔴 اليونان تعلن إرسال طائرة و20 عنصر إطفاء ومساعدة إنسانية لدعم تركيا

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