عاجل

#اليونان تجدد الرغبة في مساعدة #تركيا على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر رئ

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 #اليونان تجدد الرغبة في مساعدة #تركيا على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر 🔴 رئيس وزراء اليونان: نضع كل قواتنا في تصرف تركيا 🔴 اليونان تعلن إرسال طائرة و20 عنصر إطفاء ومساعدة إنسانية لدعم تركيا
لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/zufmy
#زلزال_تركيا
#الحدث

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك