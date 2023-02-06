عضو مجلس الدولة صفوان المسوري:

– أكملنا في مجلس الدولة اليوم المرحلة الأولى من اختيار قادة المناصب السيادية .

– أفرزت هذه المرحلة شخصيات وطنية مقتدرة عُرف عنها نظافة اليد والترفع عن المال العام نتمنى لها التوفيق والسداد مستقبلاً.

– في ذات الوقت خرجت أسماء أخرى لطالما كانت محل جدل وشبهات وحتى تحت طائلة النائب العام.

– من المهم البحث في السلوك التصويتي الذي صاحب عملية الاختيار اليوم وكيف نجحت المحددات-الصغرى-القبلية والجهوية والنفعية امام الرهانات-الكبرى- ذات البعد الوطني .

– في تصوري البسيط أن جزءاً من تفسير ما حدث هو أن المجلس عمل لفترة طويلة دون اختبارات حقيقية في المسألة التنفيذية الشائكة ودون انخراط فعلي في تشكيل هياكل سلطة المال والرقابة عليه ،وعندما وجد نفسه أمام هذا الاستحقاقات تجلى هذا الانكشاف المخيف .

#ليبيا_24

2023-02-07 00:36:45

1675730205