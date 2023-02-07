موقع “Tfiglobalnews” الهندي: دور فاغنر في #ليبيا أصبح كابوسًا لـ #الولايات_المتح

موقع “Tfiglobalnews” الهندي: دور فاغنر في #ليبيا أصبح كابوسًا لـ #الولايات_المتحدة.

ــ الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لطرد مرتزقة فاغنر من #ليبيا و #السودان، وتحركات مدير المخابرات الأمريكية استهدفت الضغط لإبعادهم.

ــ دور فاغنر في ليبيا والسودان كان محور المحادثات الأخيرة بين مدير وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين في #مصر وليبيا، في يناير الماضي.

ــ إدارة بايدن تعمل منذ شهور مع قوى إقليمية للضغط على القادة العسكريين في ليبيا والسودان، لإنهاء علاقاتهم مع فاغنر.

ــ الولايات المتحدة حافظت كثيرًا على هيمنتها في #إفريقيا لكن بعد حرب #أوكرانيا يبدو كما لو أن أسوأ الكوابيس قد تحققت بالنسبة لأمريكا.

ــ #واشنطن أبلغت الدول الأفريقية بأن العمل مع مرتزقة فاغنر المرتبطة بالكرملين ينطوي على مخاطر كبيرة.

ــ الولايات المتحدة اضطرت إلى اللجوء لهذه التهديدات المستترة لتحريف أذرع الدول الأفريقية حتى لا تنضم للمعسكر الروسي. #ليبيا_برس

2023-02-07 01:42:57

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